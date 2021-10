DFB-Kapitän Manuel Neuer fällt für Rumänien-Spiel aus - Ter Stegen als Ersatz im Tor

Am Dienstag hatte Neuer bereits individuell trainieren müssen. Der Torwart absolvierte nach dem Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt am Sonntagabend (1:2) eine Regenerationseinheit im Hotel. Im Anschluss hatte Flick noch Hoffnungen auf einen Einsatz des Keepers gemacht. "Alle Spieler sind gesund und fit", so der DFB-Coach vor dem Abschlusstraining am Donnerstagabend.