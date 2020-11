DFB-Kapitän Neuer über Debakel gegen Spanien: "Spiel vergeigt" - Kroos fordert Analyse

0:6-Demütigung statt Gruppensieg: Angstgegner Spanien hat einer führungslosen deutschen Nationalmannschaft zum Abschluss des komplizierten Corona-Jahres 2020 die höchste Niederlage in der Amtszeit von Joachim Löw verpasst. Der deutschen Mannschaft hat fast alles gefehlt: Vom Willen bis zur Körpersprache auf dem Platz . Die DFB-Elf war nicht im Spiel und absolut harmlos. Neben der im direkten Duell um Platz eins verpassten Qualifikation für das Finalturnier der Nations League war die Fußball-Lehrstunde auch ein heftiger Stimmungsdämpfer mit Blick auf das kommende EM-Jahr. Nach Abpfiff fanden DFB-Kapitän Manuel Neuer, Führungsspieler Toni Kroos und Angreifer Serge Gnabry klare Worte.

"Die bitterste Niederlage war es nicht, aber eine der klarsten", sagte ein angefressen wirkender Kroos nach seinem 101. Länderspiel in der ARD. Sie habe „weh“ getan: „Wir haben überhaupt keinen Zugriff bekommen. Spanien hat uns alles vorgemacht, mit Ball und ohne Ball", so der Real-Spieler weiter. Der Weltmeister von 2014 fordert deshalb eine "Analyse" in Richtung der Europameisterschaft: "Es ist einiges zu tun", zog Kroos ein ernüchterndes Fazit.