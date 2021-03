DFB-Bosse Keller und Bierhoff reagieren auf Löw-Abschied: "Einer der größten Trainer im Weltfußball"

Die Nachricht schlug am Dienstag ein wie eine Bombe: Joachim Löw wird seine Tätigkeit beim DFB als Bundestrainer nach der Europameisterschaft in diesem Sommer beenden. In einer Mitteilung des DFB würdigten Präsident Fritz Keller und Direktor Oliver Bierhoff die Verdienste des Coaches der Weltmeister von 2014. "Der DFB weiß, was er an Jogi hat, er ist einer der größten Trainer im Weltfußball. Jogi Löw hat den deutschen Fußball wie kaum ein anderer über Jahre hinweg geprägt und international zu höchstem Ansehen verholfen", wurde Keller, der seit September 2019 im Amt ist, zitiert.

