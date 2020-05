3. Liga, Rummenigge-Kritik, Zweifel an Keller: Beim DFB ballen sich die Probleme

Es ist für Generalsekretär Friedrich Curtius ein Leichtes, den Fortschritt auf der größten Baustelle des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu überwachen. Von der Zentrale am Ende der Otto-Fleck-Schneise im Frankfurter Stadtwald bis auf das Gelände der alten Galopprennbahn sind es nur zwei Kilometer. Curtius war kürzlich damit beschäftigt, Fenster und Türgriffe auszusuchen. Die Gebäude würden in "unglaublicher Geschwindigkeit" wachsen, "und wir sind im Kostenplan", versicherte der 44-Jährige. Corona-Krise hin oder her: Bereits im nächsten Jahr will der Sportverband mit mehr als sieben Millionen Mitglieder seine neue Heimat beziehen. Für die Genehmigung des 150 Millionen Euro teuren Leuchtturmprojekts war einst ein Außerordentlicher Bundestag nötig. Am Montag gibt es den nächsten, der wegen der Corona-Krise auf virtuellem Wege stattfindet. Das wird mit 262 zugeschalteten Delegierten nicht nur "technisch eine Herausforderung", so Curtius.