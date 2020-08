DFB-Bosse Keller und Curtius erklären: So wichtig ist der Länderspiel-Neustart – "wirtschaftliche Lebensversicherung"

Am Dienstagnachmittag hat Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader für die anstehenden Länderspiele in der Nations League bekannt gegeben. Auf einer Video-Pressekonferenz äußerten sich zudem Löw und die DFB-Bosse um Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius zum Länderspiel-Neustart. Dass es nach der langen Corona-Pause nun wieder losgeht, ist für den Verband offenbar überlebenswichtig. "Die Länderspiele sind wirtschaftlich unsere Lebensversicherung", sagte Generalsekretär Friedrich Curtius. Verbandspräsident Keller sagte gar, ohne die Partien der Nationalmannschaft käme der DFB in eine "finanziell schwierige Lage".

Seit November kein Länderspiel mehr – Keller: "Jetzt sind wir dran"

Die Corona-Zwangspause sei die "längste Spielpause seit dem Zweiten Weltkrieg, das sagt einiges aus", meinte Keller. Und in der Tat: Das letzte Länderspiel hat die Löw-Elf vor über einem Dreivierteljahr absolviert. Im November 2019 schlug man Nordirland zum Abschluss der EM-Qualifikation mit 6:1. "Der DFB, die Nationalmannschaft, aber auch die UEFA haben zurückgesteckt, um den Ligen den Vorrang zu geben", sagte Keller. "Jetzt würde ich sagen, sind wir dran."

Der DFB-Kader für die Nations-League-Spiele gegen Spanien und die Schweiz Tor: Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) ©

Und nach der langen Pause geht es für die Nationalspieler in den kommenden Monaten gleich wieder in vollem Gange los: Am nächsten Montag kommt das Team in Stuttgart für das Nations-League-Spiel gegen Spanien am Donnerstag zusammen. Drei Tage später geht es in Basel im gleichen Wettbewerb gegen die Schweiz. Beim darauffolgenden Lehrgang kommt es innerhalb von sieben Tagen gar zu drei Spielen: Erst im Test gegen die Türkei (7. Oktober), dann in der Nations League gegen die Ukraine (10. Oktober) und die Schweiz (13. Oktober).