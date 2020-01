DFB will mehr Klimaschutz: Verband tritt Umwelt-Initiative der Vereinten Nationen bei

Der Deutsche Fußball-Bund ist einer Klimaschutzinitiative der Vereinten Nationen beigetreten - der "UN Sports for Climate Action Initiative". Die Unterzeichnung einer solchen Verpflichtungserklärung mit Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius in Frankfurt veröffentlichte der Verband am Donnerstag. "Fußball kann man nur in einer intakten Natur spielen", sagte Keller. Man werde die Anstrengungen für den Umweltschutz deutlich intensivieren, hieß es. In die UN-Initiative tritt der DFB als bislang 100. Sportorganisation weltweit ein.