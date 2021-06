DFB-Team beteiligt sich an Kniefall vor England-Spiel – Manuel Neuer: "Mussten nicht lange nachdenken"

Im EM-Achtelfinale im Wembley-Stadion werden am Dienstagabend (18 Uhr, ARD und Magenta TV) beide Mannschaften ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Neben der englischen Nationalelf wird auch das DFB-Team von Bundestrainer Joachim Löw vor dem Anpfiff auf die Knie gehen. Das bestätigte Mannschaftskapitän Manuel Neuer auf der Pressekonferenz des DFB am Montagabend.

"Man kennt es auch aus der Premier League. Wir haben einige Spieler aus der Premier League, deshalb werden wir das auch machen", sagte Neuer und ergänzte: "Für uns war es gar keine Frage. Wir finden es gut, dass man sich so positioniert. Sie stehen für Toleranz und Offenheit, da mussten wir gar nicht lange darüber nachdenken." Auch der Bundestrainer äußerte sich. "Natürlich stehen wir für diese Werte und finden es richtig, für diese Werte einzustehen. Die Mannschaft hat darüber diskutiert und besprochen, was zu tun ist. Sie werden den Kniefall machen, das ist ein starkes Zeichen", so Löw.