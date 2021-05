DFB-Krise: Sportgericht-Verhandlung gegen Noch-Präsident Fritz Keller steht kurz bevor

Die Ethikkammer des DFB-Sportgerichts wird am Freitagnachmittag im Verfahren gegen DFB-Präsident Fritz Keller verhandeln. Geleitet wird die nicht öffentliche Sitzung vom Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts, Hans E. Lorenz, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte. In der Sitzung gehe es um Kellers "Freisler-Äußerungen" gegen den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch. Die DFB-Ethikkommission hatte den Nazi-Vergleich zuvor beraten und ihr Ergebnis dem Sportgericht zur Entscheidung vorgelegt.

