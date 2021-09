DFB kritisiert FIFA für WM-Plan scharf - und warnt vor "massiven Auswirkungen"

Der DFB hat sich in der Frage einer WM-Austragung im Zweijahresrhythmus klar auf die Seite der UEFA gestellt und den Weltverband FIFA kritisiert. "Der DFB unterstützt uneingeschränkt die Position der UEFA, wonach eine Entscheidung in einer so wichtigen Angelegenheit nicht ohne die Zustimmung der europäischen Verbände und des europäischen Fußballs getroffen werden darf", hieß es in einem Statement, das der Verband am Freitag nach seiner Präsidiumssitzung veröffentlichte. Es sei "unverständlich", dass zunächst "sogenannte FIFA-Legenden" und nicht die eigenen Council-Mitglieder konsultiert worden sind.

