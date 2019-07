DFB kündigt an: Unisex-Toiletten künftig bei allen Spielen der Nationalmannschaft

Bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft wird es künftig standardmäßig Unisex-Toiletten geben. Damit wolle man geschlechtlicher Vielfalt im Stadion stärker Rechnung tragen, schrieb der DFB am Mittwoch auf seiner Internetseite. Die Maßnahme sei auf Initiative der AG Fankulturen der Deutschen Fußball Liga (DFL) zustande gekommen.

Unisex-Toiletten waren erstmals beim Länderspiel gegen Serbien im März angeboten worden. Es gab aber weiterhin auch Herren- und Damen-Toiletten. Besucher konnten sich beim Einlass zudem entscheiden, ob sie von einer Frau oder einem Mann kontrolliert werden wollten. Auch beim DFB-Pokalfinale in Berlin Ende Mai wurde das Stadion genderneutral gestaltet. Das nächste Länderspiel findet am 6. September statt. In der EM-Qualifikation spielt die DFB-Elf im Hamburger Volksparkstadion gegen die Niederlande.