Wende in der Mikroplastik-Debatte? DFB fordert Bestandsschutz für Kunstrasenplätze

Die Sportplätze sind in Deutschland für mehr schädliches Mikroplastik verantwortlich als Kosmetika oder Kleidung. • Grund ist das Granulat, mit dem Kunstrasenplätze aufgefüllt werden – und das oft an Schuhen oder Sportkleidung kleben bleibt. Die EU erwägt, das Kunststoff-Granulat bis 2022 zu verbieten. Vereine und Verbände sind verunsichert. Mehr dazu auf sportbuzzer.de/plastik #kunstrasen #mikroplastik #mikroplastikfrei #GABFAF #fußballplatz