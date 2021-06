DFB gibt bekannt: Test-Länderspiel gegen Lettland in Düsseldorf vor 1000 Zuschauern

Bei den drei Gruppenspielen in München dürfen 14000 Zuschauer bei den Spielen der Nationalmannschaft gegen Frankreich, Portugal und Ungarn ins Stadion - und auch beim letzten Test vor dem EM-Start gegen Lettland am Montag in Düsseldorf dürfen Fans in die Arena. 1000 Zuschauer dürfen das Spiel live im Stadion verfolgen, das gab der DFB am Freitagmittag bekannt. Es sollen laut Verband Freikarten verteilt werden an Menschen aus systemrelevanten Gruppen, wie zum Beispiel Helfern aus den Impfzentren.

