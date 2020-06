DFB legt Dauer der Transfer-Periode fest - Zwei Wechsel-Fenster im Sommer

Die Corona-Pandemie wirbelt auch die kommende Sommer-Transfer-Periode durcheinander. Der DFB hat am Montag offiziell mitgeteilt, dass aufgrund der verlängerten Saison der Bundesliga und des europäischen Klub-Fußballs die Dauer der Transfer-Periode angepasst wird. So sind Wechsel in diesem Sommer nun in zwei Fenstern möglich: Einmal am 1. Juli für einen einzelnen Tag und dann vom 15. Juli bis 5. Oktober. "Wegen der Corona-Krise und der daraus resultierenden Verschiebungen der Spielzeiten sind national sowie international Anpassungen der Wechselperioden erforderlich, so dass der bisherige Zeitraum (1. Juli bis 31. August 2020) aktualisiert werden musste", wird DFB-Vizepräsident Peter Frymuth zitiert.