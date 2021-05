DFB-Leihgabe Wolf: Das sagt der Leverkusen-Trainer zu den Gerüchten um seine Zukunft

Der vom Deutschen Fußball-Bund an den Bundesliga -Sechsten Bayer Leverkusen ausgeliehene Trainer Hannes Wolf hat Gerüchte über ein Interesse von Zweitligist Fortuna Düsseldorf dementiert. " Ich habe davon nix gehört. Deshalb kann ich dazu auch nix sagen ", erklärte der 40-Jährige am Freitag.

Auf die Frage, ob die Entscheidung über seine Zukunft nach dieser Saison nur zwischen einem Verbleib in Leverkusen und einer Rückkehr als U18-Nationaltrainer zum DFB falle, wich Wolf aber aus. "Je näher das nächste Spiel rückt, desto weniger Lust habe ich, darüber nachzudenken. Geschweige denn, darüber zu reden", erklärte er: "Ich habe schon oft gesagt, dass ich in einer privilegierten Situation bin mit derzeit zwei guten Jobs. Und was am Ende kommt, wird man sehen."