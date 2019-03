DFB-Star Leroy Sané: Das sagt er zu seinem extravaganten Outfit - Löw bezieht Stellung

Sané über sein Outfit: "Es ist Geschmackssache"

"Es ist Geschmackssache für jeden. Ich habe morgens meinen Kleiderschrank durchgeschaut und gesagt ok: Das ziehe ich an", erklärte der DFB-Star. Bundestrainer Joachim Löw ist das extravagante Auftreten seines Schützlings egal: "Ich bin gestern später gekommen und habe die Ankunft nicht gesehen. Das ist mir auch erstmal völlig egal. Über sowas mache ich mir keine Gedanken. Das spielt für mich keine Rolle, es ist kein Thema", sagte Löw auf der Pressekonferenz.

Hintergrund: Sané trug bei seiner Ankunft am Ritz-Carlton-Hotel in Wolfsburg eine Jacke der Marke Balenciaga (Model: "Graffiti Sherling Jacket" - Preis: 4.500 Euro) und einen Rucksack von Louis Vuitton ("Christopher Backpack GM" - Preis: 18.000 Euro). Seine Füße schmückten Sneaker aus einer Kollaboration zwischen der Marke Nike und dem Designer Virgil Abloh, der Erfinder und CEO der Marke Off-White ist ("Air Jordan 1 Chicago x Off-White - Preis: zwischen 1.600 und 2.500 Euro) - Gesamtwert der Teile knapp 25.000 Euro. Der Auftritt hatte vor allen in den sozialen Netzwerken für Gesprächsstoff gesorgt.

Sané: "Natürlich muss ich mich in die Nationalmannschaft einbringen"

Vielmehr legte Sané den Fokus aber auf das Sportliche: "Natürlich muss ich mich in die Nationalmannschaft einbringen. Ich musste mich eingewöhnen. Wenn man am Anfang nicht so viele Minuten hat, ist es nicht so einfach. In einen Rhythmus zu kommen, ist nicht so einfach. Mein Ziel ist, immer gut zu spielen. Ich will da weitermachen, wo ich in den letzten Spielen aufgehört habe, aber da gibt es noch einiges zu verbessern", sagte der Profi von ManCity. Bundertrainer Löw, der den Offenisvmann bei der WM 2018 überraschend nicht nominiert hatte, erklärte: "Sane kann langfristig zu einem extrem wichtigen Faktor werden."

Sané selbst lobte die Arbeit seines Klub-Trainers Pep Guardiola in den höchsten Tönen: "Er hat einen sehr, sehr großen Anteil an meiner Entwicklung. Er will jeden Spieler in der Mannschaft besser machen." Von der Kritik am deutschen Fußball aufgrund des schwachen Abschneidens der deutschen Klubs in der Champions League hält Sané allerdings nichts: "Die englische Liga ist einen Ticken besser als die deutsche Liga. Es wird immer mal wechseln, welche Liga die meisten Teams in Europa stellen kann. Man sollte es nicht zu sehr kritisieren."

