Kein Platz für CL-Finaltorschütze Havertz? So plant Löw im DFB-Team mit den England-Legionären

"Welcome Champion", twitterte der DFB am Mittwoch, als der frischgebackene Papa und Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger im Mannschaftshotel "Nidum" in Seefeld (Tirol) eincheckte. Am Donnerstag folgen seinen beiden Teamkollegen vom Henkelpott-Gewinner FC Chelsea: Finaltorschütze Kai Havertz und Timo Werner, außerdem Ilkay Gündogan vom Endspielgegner Manchester City. Doch wo ist überhaupt Platz für sie? Und wie plant Bundestrainer Joachim Löw mit seinen England-Legionären? Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick.

