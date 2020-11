Nach Ausfällen von Kimmich & Co: Löw verzichtet noch auf Nachnominierung – auch Kehrer fehlt

Leipzigs Halstenberg hatte nach seinen wiederkehrenden Adduktorenproblemen am Samstag für die DFB-Partien in seiner sportlichen Heimat am Mittwoch gegen Tschechien und am Samstag gegen die Ukraine sowie wiederum drei Tage später in Spanien abgesagt. Einen Tag später kam eine weitere Absage aus Paris: Thilo Kehrer wird Löw ebenfalls wegen Adduktorenproblemen nicht zur Verfügung stehen. Der Rechtsverteidiger war am Samstag im Ligaspiel von PSG gegen Stade Rennes (3:0) in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden.