Joachim Löw über das Süle-Comeback, die Torwartfrage, Guardiola und Flick beim FC Bayern

Bundestrainer Joachim Löw hat auf der Pressekonferenz vor dem EM-Qualifikationsspiel am Samstag in Mönchengladbach gegen Weißrussland (20.45 Uhr, zum SPORT BUZZER- Liveticker zu den relevantesten Themen beim DFB und auch beim FC Bayern bezogen. Der 59-Jährige über...

... die vielen Ausfälle: „Die Verletzungen waren in diesem Jahr leider ein ständiger Begleiter, wir mussten immer wieder wechseln und andere Spieler aufbieten, was natürlich nicht dazu beiträgt, dass man Konstanz und Automatismen reinbekommt. Da hätten wir gerne mehr einstudiert, dennoch sind wir auf dem richtigen Weg und jetzt kommen mit Kroos, Goretzka oder Ginter auch einige Stabilisatoren zurück.“

... einen taktischen Umbruch: „Es gibt Dinge, die wir verändert haben, neue Ideen für unser Spiel - aber die sind natürlich auch abhängig vom Gegner und anders in der Qualifikation gegen Estland oder Weißrussland oder eben bei einem großen Turnier. Das hat man beispielsweise auch gegen Argentinien gesehen, wo wir nicht so viel Ballbesitz hatten und es darum geht, den Ball zu erobern und dann schnell umzuschalten und zum Abschluss zu kommen. Auch an der Raumaufteilung haben wir gearbeitet, in der Defensive verschiedene Varianten ausprobiert. Aufgrund der vielen Wechsel kann man aber noch nicht erwarten, dass wir das über 90 Minuten schaffen - da müssen wir hinkommen. Allgemein möchte ich aber mal sagen, dass wir eine unglaubliche Disziplin an den Tag legen, die Dinge umsetzen wollen und es - auch wenn es nicht klappt - immer wieder versuchen. Auch die Stimmung untereinander ist klasse, das ist wirklich absolut positiv.“