Von Goretzka-Rückkehr bis Standard-Schwäche: Löw analysiert EM-Auftaktpleite gegen Frankreich

Der Auftakt in die Europameisterschaft geriet für die deutsche Nationalmannschaft zu einer Enttäuschung. Gegen Weltmeister Frankreich stand am Ende eine knappe 0:1-Niederlage , die die Elf von Joachim Löw bereits unter Zugzwang setzt. Auf der Pressekonferenz nach Abpfiff der Partie äußerte sich der Bundestrainer unter anderem über den Stand beim zuletzt angeschlagenen Leon Goretzka , die schwach getretenen Standards seiner Mannschaft und die kommenden Herausforderungen.

Joachim Löw sprach über…

… das Spiel: "Beide Mannschaften haben sich überhaupt nichts geschenkt, auch wir haben alles in die Waagschale geworfen und es überwiegend wirklich sehr, sehr gut gemacht. Durch ein Eigentor zu verlieren ist natürlich bitter und am Ende enttäuschend. Aber die Mannschaft hat richtig Biss gezeigt und viele Duelle gewonnen. Was ich an Einsatz gesehen habe, stimmt mich positiv für die nächsten beiden Spiele."