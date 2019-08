Bericht: Bundestrainer Löw nominiert U21-EM-Torschützenkönig Luca Waldschmidt für DFB-Team

Einer der Neulinge im DFB-Team für die anstehenden Spiele in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 ist wohl Luca Waldschmidt. Wie die Bild am Mittwoch berichtet, wird der Angreifer des SC Freiburg für die Spiele gegen Holland (6. September) und Nordirland (9. September) im Aufgebot des DFB-Teams stehen. Damit würde der Torschützenkönig der U21-EM , bei der das Team von Trainer Stefan Kuntz im Finale gegen Spanien verlor, sein Debüt im Kader der A-Nationalmannschaft ausgerechnet gegen den Erzrivalen Holland feiern.

Waldschmidt erzielte bei U21-EM sieben Treffer

In der noch jungen Saison hat Waldschmidt erneut seine Abschluss-Qualitäten bewiesen. In drei Pflichtspielen erzielte der 23-Jährige drei Treffer. Im DFB-Pokal gegen Magdeburg traf der ehemalige Hamburger und Frankfurter aus dem Spiel heraus, in der Bundesliga gegen Mainz und in Paderborn blieb er jeweils vom Elfmeterpunkt aus eiskalt.