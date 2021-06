DFB-Kapitän Neuer: Deshalb hat es gegen England nicht gereicht – Emotionaler Abschied von Löw

Die deutsche Mannschaft hat es nicht ins Viertelfinale der Europameisterschaft geschafft. Im Achtelfinale ist nach einer 0:2-Niederlage gegen England in Wembley Endstation. DFB-Kapitän Manuel Neuer zeigte sich nach dem frühzeitigen Turnier-Aus gefrustet. "Ich denke, es war eine Riesen-Chance auch für uns, gegen eine starke Mannschaft weiterzukommen", sagte der 35-Jährige, der von Raheem Sterling und Harry Kane in der Schlussphase zwei Mal überwunden wurde, im ARD-Interview. "Die Chance haben wir verpasst, darum ist die Enttäuschung riesengroß."

Man habe über die gesamte Spieldauer versucht, den Engländern mit spielerischen Mitteln zu begegnen. "Es war klar, dass es für uns mit ihren großen und kopfballstarken Innenverteidigern nicht leicht wird", sagte der Torwart des DFB-Teams. "Deshalb haben wir versucht, mit diagonalen Bällen zu arbeiten." Man habe es aber nicht geschafft, die Briten vor ernsthafte Probleme zu stellen. Das Spiel sei allerdings "auf der Kippe" gewesen, so Neuer. "Wir haben ja auch zwei gute Möglichkeiten gehabt auch in der Kontersituation: Einmal Timo Werner in der ersten Halbzeit, wo wir das 1:0 machen können. Einmal mit Thomas (Müller, d. Red.) in der zweiten Halbzeit, wo wir ausgleichen können", sagte er bei Magenta TV.

Neuer: "Ganz klar zu wenig Tormöglichkeiten"

Der Keeper legte aber auch den Finger in die Wunde: Der Umstand, dass die deutsche Mannschaft sich nur wenige hochkarätige Chancen herausspielen konnte, bereitete auch Neuer Sorgen. "Für mich war ganz klar, dass wir zu wenig Tormöglichkeiten hatten letzten Endes", sagte er. "Gefühlt war es so, dass sich mehr in unserer Hälfte abgespielt hat, auch was das Spielerische betrifft, und dass man nicht so viele Chancen kreiert hat und diese Konter-Gelegenheiten nicht genutzt hat." Neben Werner und Müller hatte Kai Havertz kurz nach der Pause eine Großchance zum 1:0, er scheiterte jedoch an Neuers glänzend reagierendem englischen Gegenüber Jordan Pickford. Ansonsten waren Torraumszenen vor dem Everton-Keeper Mangelware. Auch Mittelfeldspieler Toni Kroos machte die Effektivität als größtes DFB-Problem aus.