DFB-Kapitän Manuel Neuer über den Löw-Abschied, seine Zukunft und die Corona-Krise

Manuel Neuer sprach über…

… den Abschied von Jogi Löw: „Lame duck? – da muss ich wiedersprechen. Wir wollen Jogi ein großes Geschenk machen, um seine erfolgreiche Ära zu beenden. Ich denke, das hat der Trainer verdient, mit einem Erfolg aufzuhören. Ich habe mit Jogi Löw vieles erlebt, das ist auch für mich was Besonderes. Man merkt, dass er enthusiastisch ist und unbedingt so erfolgreich wie möglich aufhören will. Das hat er auch in der Ansprache erklärt.“

… die Anforderungen an den Löw-Nachfolger: „Ein Bundestrainer muss Erfahrung haben, er sollte die Bundesliga und die Nationalspieler kennen. Aber es geht für uns Spieler nicht darum, wer künftig Trainer sein wird, sondern die anstehenden Aufgaben bestmöglich zu lösen.“

… seine persönliche Zukunft: „Ich mache es davon abhängig, wie es meiner Gesundheit geht und wie ich sportlich drauf bin. Das hat mit dem Abgang von Jogi Löw nichts zu tun. Ich brauche das Gefühl, gebraucht zu werden.“

… die EM: „Ist eine sehr sportliche Forderung, die Pläne so umzusetzen, wie es ausgesprochen wurde. Ich denke, dass die Zeit zeigen wird, wie es allgemein weitergeht. Auch wenn wir auf eine positive Wandlung hoffen, gilt es abzuwarten und keine frühzeitigen Entscheidungen zu treffen.“