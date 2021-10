DFB-Kapitän Neuer fit für Spiel gegen Rumänien - Bierhoff schwärmt von "positivem Geist"

Auch Kapitän Manuel Neuer ist startklar für das WM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft am Freitag gegen Rumänien in Hamburg. Der Nationaltorhüter war am Mittwoch auf dem Gelände des Hamburger SV beim Teamtraining dabei. Die erste Einheit am Dienstagvormittag hatte der 35-Jährige noch ausgelassen und stattdessen regeneriert. Alle 23 Spieler im Kader seien "fit und im Saft", hieß es von Seiten des DFB am Mittag.

