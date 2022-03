Schattenmann-Casting läuft: Wer der neue Kimmich-Partner im DFB-Team werden könnte

Mittlerweile hat es sich rumgesprochen, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr in der Stadt ist, also in Frankfurt. In den vergangenen Jahren nächtigte das DFB-Team, wenn es in der Mainmetropole war, stets in der legendären Villa Kennedy. Aktuell hat Hansi Flick seine Stars aber in Neu-Isenburg etwas außerhalb versammelt, dort war man zuletzt unter Rudi Völler 2001 zu Gast. In den ersten Tagen hatten Manuel Neuer und Co. in der Abgeschiedenheit noch ihre Ruhe, doch nach und nach versammeln sich immer mehr Autogrammjäger vor dem Kempinski-Hotel – am Donnerstag kamen sie auch auf ihre Kosten. Weil die Nationalspieler ihren freien Nachmittag genossen und der ein oder andere einen Ausflug in die City oder in die umliegenden Wälder machte, durften sich die Groupies über Fotos und Unterschriften ihrer Lieblinge freuen.

