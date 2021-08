DFB teilt mit: Münster-Einspruch nach Wolfsburgs Wechselfehler wird am Montag verhandelt

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird am kommenden Montag den Einspruch des SC Preußen Münster gegen die Wertung des verlorenen DFB-Pokalspiels gegen den VfL Wolfsburg mündlich verhandeln. Das teilte der DFB am Donnerstag in Frankfurt/Main mit. Anzeige

Wolfsburgs neuer Trainer Mark van Bommel hatte am Sonntag beim 3:1-Sieg nach Verlängerung gegen den Viertligisten einen denkbar unglücklichen Pflichtspiel-Einstand als Coach des Champions-League-Teilnehmers erlebt und in den 120 Minuten statt der erlaubten fünf insgesamt sechs Auswechslungen vorgenommen. Angeblich habe sich die VfL-Bank mehrmals beim vierten Offiziellen erkundigt, ob der sechste geplante Wechsel erlaubt sei - und offenbar das "Go!" bekommen. Fälschlicherweise, wie sich herausstellte, denn Schiedsrichter Christian Dingert vermerkte den Wechselfehler in seinem Spielbericht. Dem Bundesligisten droht nun das Ausscheiden aus dem DFB-Pokal am grünen Tisch.