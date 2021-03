Sorgen um Nachwuchs: DFB sieht "Gewitter im Jugendbereich" - Andere Länder haben "ganz andere Qualität"

Trotz des guten Starts der deutschen U21-Nationalelf in die Europameisterschaft sieht Joti Chatzialexiou ein massives Nachwuchs-Problem auf den deutschen Fußball zukommen. "Es ist 5 nach 12, was den deutschen Nachwuchsfußball angeht", sagte der Sportliche Leiter Nationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes der Bild (Sonntag). "Wir sehen das Gewitter kommen im Jugendbereich. Ich habe die Befürchtung, dass nach der WM 2026 auf Deutschland eine Phase der Erfolglosigkeit zukommt" , ergänzte Chatzialexiou.

Die U21-Nationalmannschaft von Trainer Stefan Kuntz hat nach vier Punkten aus zwei Spielen gute Chancen auf das EM-Viertelfinale. Ob er dem DFB-Team nach 2017 erneut den Titel zutraut, ließ Chatzialexiou offen. "In der Spitze sind uns andere Länder voraus, das muss man klar sagen", urteilte der 45-Jährige. "Die Einsatzzeiten unserer Talente in der Bundesliga sind frustrierend." Es gebe in Deutschland zu wenige Spieler mit herausragenden individuellen Qualitäten: "Die Bolzplatzmentalität ist definitiv abhanden gekommen."