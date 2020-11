SPORTBUZZER-Schalte: Schluss mit Testen – warum beim DFB-Team jetzt die Superstars ranmüssen

1:0 im Testspiel gegen Tschechien, der zweite Sieg für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in diesem Länderspieljahr: Am Mittwochabend in Leipzig überzeugten vor allem die DFB-Debütanten Philipp Max und Ridle Baku auf den Außenbahnen. Und Torschütze Luca Waldschmidt zeigte, dass Deutschland noch einen Mittelstürmer mit Torriecher besitzt.

Anzeige

Dennoch sind am Donnerstag die bisher geschonten Superstars um Kapitän Manuel Neuer und Taktgeber Toni Kroos ins Teamquartier in Leipzig nachgereist. Das überrascht vor allem im Fall Kroos, der wegen einer Gelbsperre am Samstag im Nations-League-Spiel gegen die Ukraine nicht einmal spielberechtigt ist. Als Profi von Real Madrid hätte er zudem eine kurze Anfahrt zum Länderspielabschluss des Jahres am Dienstag in Sevilla gegen Spanien gehabt – nicht ohne Relevanz in Corona-Zeiten.