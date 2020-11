Frankreich und Co. vermieden: DFB-Team dank Sieg gegen die Ukraine bei WM-Quali-Auslosung im besten Topf

Der 3:1-Sieg gegen die Ukraine hat für Bundestrainer Joachim Löw einen zusätzlichen positiven Effekt. Durch den Erfolg hat die Nationalmannschaft bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen für die WM 2022 am 7. Dezember in Zürich einen Platz im Lostopf der zehn besten europäischen Teams sicher. Auch bei einer Niederlage am Dienstag in Spanien kann die DFB-Auswahl nicht mehr in den zweiten Topf rutschen.

Anzeige