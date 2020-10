DFB-Team in der Ukraine: So funktioniert das Leben der Nationalmannschaft in der Blase

Die Stimmung war ohnehin schon nicht sonderlich gut, obwohl die Nationalspieler die vergangenen Tage in der schönen Karnevalsmetropole in Köln am Rhein verbrachten. Doch weder war den DFB-Stars nach Feiern oder Sightseeing zumute, noch durften sie ihre „Blase“, wie es in Corona-Deutsch heißt, überhaupt verlassen.

So war auch ein mulmiges Gefühl im Gepäck, als Manuel Neuer und Co. am Freitagmorgen in den Charterflieger der Lufthansa zur Nations-League-Partie der Fußball-Nationalmannschaft in die Ukraine (Samstag, 20.45 Uhr, ARD) stiegen und rund vier Stunden später im Risikogebiet in Kiew aufsetzten. In der Ex-Sowjetrepublik steigt die Zahl der Corona-Infektionen rasant an, zuletzt gab es knapp 6000 neue Fälle pro Tag. Seit Beginn der Pandemie sind in dem Land mit einem maroden Gesundheitssystem offiziell 4800 Menschen gestorben. Und auch die Nationalmannschaft hat es heftig erwischt. Sechs Spieler haben sich mit Covid-19 infiziert, insgesamt können wohl 14 Spieler gegen Deutschland nicht auflaufen.

Dennoch will der Kiewer Bürgermeister, Ex-Boxer Vitali Klitschko, 20 000 Fans ins Olympiastadion lassen. Er lockerte dafür die Corona-Auflagen für Sportveranstaltungen in der Millionenstadt. Die Fans müssen auf den Tribünen einen Abstand von anderthalb Metern einhalten oder drei Sitze nebeneinander frei lassen. Bei den Besuchern wird die Körpertemperatur gemessen, sie müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bundestrainer Joachim Löw sieht „keine Gefährdung“ und freut sich, dass „endlich mal wieder ein paar Tausend Zuschauer da sein werden.“

DFB-Direktor Oliver Bierhoff versprach: „Wir werden in der Ukra­ine sehr vorsichtig agieren.“ Die deutsche Reisegruppe wird sich ausschließlich im Fünf-Sterne-Hotel aufhalten und lediglich zum Training und Spiel ins Stadion fahren. Bereits am vergangenen Montag tauchte der DFB-Tross in seine Blase ein, welche erst nach der Abreise von der letzten Begegnung des Länderspieldreierpacks am kommenden Dienstag gegen die Schweiz wieder verlassen werden darf. Löw stellte klar: „Wir halten uns an die Auflagen und überwachen auch strengstens, dass sich die Spieler daran halten. Wir sind in unserer Blase, in der bewegen wir uns.“

Kein Besuch, Masken sind Pflicht Die Vorschriften der UEFA sind in einem Hygienekonzept, an dem auch der deutsche Mannschaftsarzt Tim Meyer mitwirkte, klar festgehalten: Der geschlossene Kreis der Personen – inklusive der Fahrer – wird engmaschig getestet (alle zwei Tage), darf ausschließlich Kontakt zu Personen aus der eigenen oder anderen Blasen haben. Auch in den Mannschaftshotels dürfen die Spieler keinen Besuch empfangen, müssen Masken tragen. Die Zimmer werden regelmäßig speziell gereinigt und desinfiziert, das Essen muss selbst geholt werden, die Besprechungen dürfen ausschließlich in kleinen Gruppen in geschlossenen Räumen abgehalten werden.