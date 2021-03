Nachfolger-Suche beim DFB: Löw mit Bitte - Name von Guardiola fällt im Team

Auf seiner Abschiedstournee erlebt Joachim Löw nach 15 Jahren als Bundestrainer noch mal eine Premiere. Erstmals trifft die Nationalmannschaft am Mittwoch in Duisburg auf Nordmazedonien (20.45 Uhr, RTL), es ist der 92. Gegner in der DFB-Geschichte. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel soll ein perfekter Start in die WM-Qualifikation gelingen. Bei den nächsten Partien im September (Liechtenstein, Armenien, Island) sitzt der neue Mann auf der Bank. Löw: "Wehmut schwingt auf keinen Fall mit, da ich mich noch nicht mit dem Aufhören beschäftige, sondern alle Kraft brauche für die kommenden Aufgaben." Anzeige

Bei der Suche nach seinem Nachfolger will sich der scheidende Coach nicht einmischen, hat DFB-Präsident Fritz Keller aber dennoch einen Ratschlag gegeben, wie er auf Nachfrage des SPORTBUZZER, des Sportportals des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), bestätigte: "Ich habe ihm gesagt, dass es gut wäre, wenn man mal in die Mannschaft reinhört. Die Spieler machen sich viele Gedanken, diskutieren und überlegen: Was wollen sie eigentlich? Was kann die Mannschaft gut, was nicht so gut? Welcher Spielstil würde passen? Von daher würde es aus meiner Sicht Sinn machen, beispielsweise mal Ilkay Gündogan, Manuel Neuer oder Toni Kroos anzuhören. Die können schon beurteilen, was man für einen Trainer braucht."

Eine bemerkenswerte Aussage Löws, der damit vielleicht auch verhindern möchte, dass solch eine wichtige Entscheidung "nur" von Funktionären getroffen wird. Innerhalb der Mannschaft fällt dabei immer wieder ein Name, dessen Verpflichtung ein echter Coup wäre: Pep Guardiola! Alle Spieler, die schon unter ihm gearbeitet haben, sind begeistert von dem Spanier, der wiederum noch immer von seiner Zeit in Deutschland schwärmt, wo er beim FC Bayern unter anderem mit Kapitän Manuel Neuer und Joshua Kimmich arbeitete, bei Manchester City dann mit Leroy Sané und aktuell noch mit Ilkay Gündogan. Dieser antwortete auf SPORTBUZZER-Nachfrage, ob er sich Guardiola als Löw-Nachfolger vorstellen könnte, ungewohnt offensiv: "Ich persönlich würde ihn gleich nehmen."

Guardiola und Flick müssten selber auf den DFB zutreten

Zwar hat Pep seinen Vertrag bei Man City kürzlich erst bis 2023 verlängert, doch jeder weiß: Würde der Trainer tatsächlich zum DFB wollen, würde sich ein Weg finden – genau wie bei Bayerns Coach Hansi Flick. Und ebenfalls für beide gilt, dass der weitere Saisonverlauf eine große Rolle bei der Zukunftsentscheidung spielen könnte. Sprich: Gewinnt einer von beiden die Champions League, hätten sie bei ihren Klubs alles erreicht. Bayern trifft im Viertelfinale auf Paris Saint-Germain, Man City auf Dortmund. Flick müsste – genau wie Guardiola – dann von sich aus einen Schritt auf die Bosse zumachen und seinen Wunsch vortragen, vorher würde auch der DFB nicht aktiv werden.

Anders sieht die Situation bei den internen Kandidaten aus. Zwar haben auch U21-Trainer Stefan Kuntz (bis 2023) und Löw-Assistent Marcus Sorg (bis 2024) noch einen laufenden Kontrakt, sind allerdings schon beim Verband angestellt.

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalteams beim DFB, würde Kuntz den Job zutrauen. "Er hat gezeigt, dass er ein guter Trainer ist, der super mit den Spielern umgeht, viel Feingefühl hat", sagte Chatzialexiou der Bild: "Es wäre natürlich schön, wenn es ein Trainer aus unseren Reihen wird."

Bierhoff will sich im April wohl mit Rangnick treffen