Torwart-Frage beim DFB: Bundestrainer Löw will sich "zu gegebener Zeit unterhalten"

Bundestrainer Joachim Löw hat sich über die heikle Torwartfrage in den nächsten beiden Länderspielen im November noch keine Gedanken gemacht. "Wir werden uns zu gegebener Zeit unterhalten, wie wir die Novemberspiele angehen", sagte der 59-jährige Löw am Sonntag nach dem 3:0-Erfolg in der EM-Qualifikation in Estland. Deutschland spielt in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 noch gegen Weißrussland (16. November) und Nordirland (19. November).