Bericht: Corona-Fall beim DFB vor Spiel gegen Island – Hofmann wohl positiv getestet

Im Team der deutschen Nationalmannschaft gibt es offenbar einen Corona-Fall. Nach Informationen der Bild-Zeitung sei das Test-Ergebnis bei Gladbach-Profi Jonas Hofmann positiv ausgefallen. Dem Bericht zufolge sollen die DFB-Akteure derzeit auf ihren Zimmern bleiben. Das für heute Vormittag geplante Anschwitzen sei bereits abgesagt worden.

Anzeige

Das DFB-Team trifft am Donnerstagabend in der WM-Qualifikation auf Island (20.45 Uhr/RTL). Ob der positive Corona-Test die Absage des Spiels zur Folge haben könnte, sei noch unklar. Klar ist hingegen, dass Bundestrainer Joachim Löw in den kommenden Länderspielen nicht auf Real-Madrid-Star Toni Kroos zurückgreifen kann. Der Münchner Niklas Süle und Robin Gosens von Atalanta Bergamo sind noch angeschlagen und setzen beim ersten Spiel in Duisburg wie wohl auch Hofmann aus.