Kommentar zum DFB-Aus bei der EM: Deutschland hat sein Sieger-Gen verloren

Bei der Frage nach den Gründen kann man dagegen schon wieder herrlich diskutieren. Natürlich ist es am einfachsten, sich auf die alte Fußballweisheit zu berufen und die Schuld beim schwächsten Glied in der Kette zu suchen – in diesem Fall bei Joachim Löw, der passenderweise ja ohnehin als wichtigster Übungsleiter des Landes abtritt. Doch ganz so einfach ist es eben nicht.