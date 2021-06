DFB-Team vor England-Kracher fast komplett im Training – Müller-Blessur "keine Problematik" mehr

Mit 25 Spielern auf dem Trainingsplatz hat Joachim Löw den Countdown für das EM-Achtelfinale gegen England gestartet. Auch Thomas Müller, der wegen einer Knieblessur zuletzt zum Gruppenabschluss gegen Ungarn (2:2) nur als Einwechselspieler zum Zuge gekommen war, konnte am Samstag die Übungseinheit in Herzogenaurach ohne sichtbare Einschränkungen bestreiten. Nur der Leipziger Lukas Klostermann fehlte wegen seines Muskelfaserrisses zum Start der Vorbereitung der deutschen Nationalmanschaft auf den Klassiker am Dienstag in Wembley. Anzeige

Auf der Pressekonferenz am Mittag äußerte sich der Nationalspieler auch noch einmal zu seiner jüngsten Blessur: "Es ist nicht so, dass die Kapselverletzung mich behindert. Natürlich spürt man das in der einen oder anderen Situation. Aber ich bin erfahren genug, damit umzugehen", sagte der Bayern-Profi und stellte klar: "Das können wir ad acta legen. Ich bin überzeugt, dass das für den Dienstag keine Problematik darstellt."

Abschlusstraining nicht in Wembley

Löw muss in drei Tagen im fränkischen "Home Ground" herausfinden, mit welchem Personal und welcher Taktik sein Team die größten Chancen hat, das EM-Viertelfinale zu erreichen. Auch das Abschlusstraining am Montag wird das DFB-Team noch in Herzogenaurach bestreiten, bevor das Team am späteren Nachmittag nach London fliegt. Löw wollte jedoch im Wembley-Stadion trainieren lassen. Das hat die UEFA allerdings nicht zugelassen, um den Rasen zu schonen.