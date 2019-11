Weitere Million möglich: So viel Prämie zahlt der DFB der Nationalmannschaft nach der EM-Qualifikation

Für Manuel Neuer und seine Kollegen geht es zum Abschluss der EM-Qualifikation auch noch um eine Million Euro. Durch das gegen Weißrussland (4:0) gesicherte Turnier-Ticket für 2020 haben die Nationalspieler die vom DFB ausgelobte Prämie von insgesamt zwei Millionen Euro schon sicher. Wird der erste Gruppenplatz in der Partie am Dienstag gegen Nordirland in Frankfurt gesichert, erhöht sich die Prämie für das ganze Team auf drei Millionen Euro.