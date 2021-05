DFB-Sorgen um England-Legionäre: Müssen Gündogan & Co. in Quarantäne?

Ohne sechs Spieler startet die deutsche Nationalmannschaft am Freitag im österreichischen Seefeld in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Noch nicht vor Ort am Freitag: Der mit Corona infizierte Toni Kroos, der angeschlagene Leon Goretzka und die vier England-Legionäre, die am Samstagabend in Porto (21 Uhr, DAZN und Sky) das Champions-League-Finale bestreiten – Ilkay Gündogan von Manchester City sowie Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea. Und wie DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Nachmittag auf einer Pressekonferenz erklärte, bereitet vor allem die Einreise der vier Premier-League-Spieler noch Kopfzerbrechen. Anzeige

Zumindest in Österreich dürfen die Legionäre einreisen, obwohl Großbritannien auch in Österreich als Risikogebiet eingestuft wird, wie Bierhoff am Freitag verriet. "Wir sind dankbar, dass die österreichische Regierung und Behörden flexibel reagiert haben und Profisportler davon ausgenommen haben. Insofern können unsere Spieler hier unkompliziert einreisen", erklärte Bierhoff. Die Spieler sollen in der kommenden Woche zur Mannschaft stoßen. Auch für die österreichische Nationalmannschaft, die am kommenden Mittwoch in Middlesbrough ein Testspiel gegen England bestreitet, hatte die Regierung im deutschen Nachbarland eine Ausnahmeregelung erlaubt.

In Deutschland droht den England-Legionären eine Quarantäne