Kommentar zur deutschen EM-Niederlage gegen Frankreich: Jetzt muss sich der Charakter zeigen

Diesen Auftakt hatte sich die deutsche Nationalmannschaft etwas anders vorgestellt. "Wir sehen uns nicht als Underdog", hatte Kapitän Manuel Neuer im Vorfeld klargemacht. Man wolle den übermächtigen Franzosen auf Augenhöhe begegnen. "Wir sind bereit" war wohl der Satz, der in den vergangenen Tagen am häufigsten aus dem Mund eines DFB-Stars zu hören war. Nach dem 0:1 gegen den Weltmeister stellt sich die Frage: bereit für was?

