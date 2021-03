Von Burgdorf in die Fußballwelt: Stina Johannes erstmals bei der A-Nationalmannschaft

Blickt Stina Johannes zurück, kann sie es selbst nicht fassen wie schnell alles ging. Eine langwierige Verletzung, Corona-Zwangspause, Nummer eins bei der SGS Essen, DFB-Pokal-Finale – und jetzt zum ersten Mal im Kreise der A-Nationalmannschaft. Qualität setzt sich durch – was im Fall der 21-jährigen Torhüterin ein Versprechen für die Zukunft sein dürfte.

Von Burgdorf in die große weite Fußballwelt: Als Sechsjährige fing Johannes bei ihrem Heimatverein Heeßeler SV an, 2015 ging es weiter zum HSC, nur ein Jahr später zum Bundesligisten FF USV Jena. Beim EM-Titel 2017 in Tschechien war die deutsche Nummer eins ein sicherer Rückhalt. Ihr Bundesliga-Debüt in Jena gab die Torfrau als 17-Jährige kurz nach ihrem bislang größten Erfolg, als sie am 1. Spieltag der Saison 2017/18 (1:4 in Potsdam) in der 39. Minute für die verletzte Nummer eins eingewechselt wurde. Im Achtelfinale des DFB-Pokals (0:1 in Saarbrücken) durfte sie am 17. Dezember noch einmal 90 Minuten ran, im Jahr darauf unterschrieb sie in Essen.