Im Video: DFB-Elf geht in heiße Phase Richtung EM – Hummels und Müller "bringen anderen Spirit"

Alles wie früher: Mats Hummels beantwortete am Montag die Fragen der Journalisten . Über seine Rückkehr sagte der Weltmeister von 2014, dass er sogar "etwa nervös" gewesen zu sein. Ebenso wie Thomas Müller vom FC Bayern gilt BVB-Profi Hummels als wichtiger Faktor für die anstehende Europameisterschaft , die für die deutsche Nationalmannschaft am 15. Juni gegen Frankreich startet. Deshalb hat Bundestrainer Joachim Löw das zuvor geschasste Duo wieder in den Kader geholt.

Allmählich startet das DFB-Team nun in die heiße Phase der EM-Vorbereitung. Am Mittwoch steht das erste von zwei Testspielen an. Gegner in Innsbruck ist Dänemark. Wie die Lage im Trainingslager der Nationalmannschaft im österreichischen Seefeld ist und wie die Mannschaft des scheidenden Bundestrainers Löw derzeit wirkt, verrät RND-Sportchef Heiko Ostendorp im Video.