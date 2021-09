Von Reus-Ersatz bis Gosens-Rückkehr: Das DFB-Puzzle von Bundestrainer Hansi Flick gegen Island

An das Klima auf der Insel mussten sich die DFB-Stars erst noch gewöhnen. Gerade mal 9 Grad zeigte das Thermometer am Mittwochmorgen in Reykjavik an, dazu herrschte ein frischer Wind. Dieser soll dem Team von Hansi Flick nach Möglichkeit im Nationalstadion Laugardalsvöllur nicht gerade entgegen blasen, wo es um 18.45 Uhr Ortszeit (20.45 Uhr/MESZ, RTL) in der WM-Quali gegen den Tabellenvorletzten aus Island geht. Anzeige

"Wir wollen auch diese drei Punkte unbedingt mitnehmen. Darauf ist der volle Fokus ausgerichtet", sagte der Bundestrainer vor seiner dritten Partie innerhalb von sieben Tagen auf Island. Um Platz eins in der Gruppe J zu verteidigen oder sogar auszubauen, wird Flick nach dem mickrigen 2:0 gegen Liechtenstein und der 6:0-Gala gegen Armenien nochmal weiter rotieren – das hatte er bereits vor seinem Debüt mit Blick auf den Länderspiel-Dreierpack angekündigt.

Gosens vor Rückkehr in die Startelf

Der angeschlagene Marco Reus (Knie) und Ridle Baku flogen erst gar nicht mit gen Norden, dennoch hat Flick auf jeder Position ausreichend Alternativen parat. So dürfte Robin Gosens, der gegen Armenien fehlte, auf die linke Abwehrseite zurückkehren, Thilo Kehrer, der in beiden Partien überzeugte, könnte angesichts der Belastungssteuerung ebenso eine Pause erhalten wie Timo Werner, Niklas Süle oder Leroy Sane, die ebenfalls zweimal in der Startelf standen. Ilkay Gündogan und der von seiner Grippe genesene Kai Havertz stehen parat, genau wie die Jungstars Jamal Musiala, Karim Adeyemi und Florian Wirtz. Jonas Hofmann hat sich mit seinem überzeugenden Auftritt eine weitere Chance als Rechtsverteidiger verdient. Möglicherweise will der DFB-Coach aber auch Lukas Klostermann zumindest einmal sehen, der bislang noch gar nicht zum Einsatz kam.