DFB-Profi Marco Reus fehlt in Island mit Knie-Problemen – Bundestrainer Hansi Flick verzichtet auf Ridle Baku

Ohne Marco Reus und Ridle Baku tritt die Nationalmannschaft am Dienstag die Reise zum dritten Länderspiel unter Bundestrainer Hansi Flick an. Am Mittwochabend trifft das DFB-Team in der WM-Qualifikation in Reykjavik auf Island (20.45 Uhr, RTL). Wie der Bundestrainer auf der Pressekonferenz vor der Partie mitteilte, ist ein Einsatz des angeschlagenen Reus keine Option. Auf den Wolfsburger Youngster Baku verzichteten Flick und sein Team hingegegen, um nicht mehr als die 20 Feldspieler und drei Torhüter mitzunehmen, die am Spieltag auch zum Einsatz kommen können.

Anzeige