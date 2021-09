Vor Abflug nach Island: Bundestrainer Hansi Flick muss im Abschlusstraining auf DFB-Star Marco Reus verzichten

Vor dem Abflug zum WM-Qualifikationsspiel nach Island hat Bundestrainer Hansi Flick im Abschlusstraining auf Marco Reus verzichten müssen. Der angeschlagene BVB-Kapitän dürfte am Mittwoch (20.45 Uhr, RTL) in Reykjavik somit wohl nicht zum Einsatz kommen können. Im Training der Nationalmannschaft in Stuttgart wieder dabei waren Kai Havertz und Robin Gosens, die beim 6:0 gegen Armenien am Sonntag nicht mitspielen konnten.

