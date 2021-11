Nächster Ausfall beim DFB-Team: Bundestrainer Hansi Flick bestätigt Verletzung von Julian Draxler

Nächster Ausfall bei der deutschen Nationalmannschaft. Julian Draxler wird für die anstehenden Länderspiele gegen Liechtenstein am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) und in Armenien (Sonntag, 18.00 Uhr/RTL) nicht zur Verfügung stehen. Das bestätigte Bundestrainer Hansi Flick am Mittwochmittag. "Leider, weil Julian ein sehr gutes Training absolviert hat. Er hat gezeigt, was er für eine Qualität hat. Ich bin in engem Kontakt mit seinem Trainer Mauricio Pochettino, der auch sehr große Stücke auf ihn hält."

Anzeige