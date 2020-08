Triple-Helden, Ausfälle, Gosens: Fragen und Antworten zur heutigen DFB-Kader-Nominierung

Am Dienstagnachmittag (16 Uhr) gibt Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader für die anstehenden Länderspiele in der Nations League bekannt – per Video-Pressekonferenz. Denn auch beim Deutschen Fußball-Bund sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch zu spüren. Doch das ist nicht das einzige Kuriose an der bevorstehenden Nominierung. Um den deutschen Spielern, die beim Champions-League-Turnier in Lissabon dabei waren, eine Pause zu gönnen, verzichtet Löw freiwillig auf sechs sonstige Stammkräfte – und muss diese Lücke nun schließen. Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen vor der Bekanntgabe des Kaders.

Sind die Triple-Helden des FC Bayern mit dabei?

Nein – zumindest zum allergrößten Teil nicht. Fast alle Bayern-Spieler, die beim Finale gegen Paris Saint-Germain mit von der Partie waren, bekommen erst einmal wohlverdienten Urlaub. Einzig Niklas Süle, der nach langer Verletzung erst im Achtelfinale gegen den FC Chelsea wieder zurückgekehrt war, und Sommer-Neuzugang Leroy Sané, der im Finalturnier nicht spielberechtigt war, werden aus dem Kader des Triple-Siegers nominiert. Das kündigte Löw bereits in der vergangenen Woche an. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry pausieren allesamt. Das gleiche gilt übrigens auch für die Leipziger Halbfinalisten Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg. Thilo Kehrer und Julian Draxler von Bayerns Final-Gegner PSG sollen hingegen dabei sein. "Alle hatten Phasen, in denen sie nicht regelmäßig gespielt haben. Sie müssen wieder in einen Trainings- und Wettkampf-Rhythmus kommen", sagte Löw über Kehrer und Draxler sowie Süle und Sané.

Mit welchen Überraschungen ist zu rechnen?

Angesichts der vielen Ausfälle durch die Champions-League-Urlauber ist mit dem ein oder anderen neuen Gesicht im Nationalteam zu rechnen. Wahrscheinlich ist eine Nominierung von Atalanta Bergamos Robin Gosens, den Löw schon nominieren wollte, bevor die Corona-Krise dazwischen kam. Auch Gladbachs Mittelfeld-Spieler Florian Neuhaus ist ein Kandidat für eine erstmalige Berufung.

Internationale Pressestimmen zum Champions-League-Sieg des FC Bayern Der FC Bayern hat das Champions-League-Finale gegen Paris St. Germain mit 1:0 gewonnen und sich das zweite Triple der Vereinsgeschichte gesichert. Die internationale Presse feiert die Münchener gebührend, PSG bekommt zumindest aus der Heimat Mitleid – der SPORTBUZZER hat die Pressestimmen zusammengetragen! ©

Wer hütet das DFB-Tor, wenn Neuer und ter Stegen fehlen?

Auf dieser Frage wird besonderes Augenmerk liegen. Stammtorhüter Neuer darf sich nach seiner Glanzleistung im Champions-League-Endspiel ausruhen, bis die Saisonvorbereitung wieder losgeht. Sein erster Vertreter Marc-André ter Stegen fällt nach einer Knie-OP mindestens zwei Monate aus. Dritter Torhüter war zuletzt Bernd Leno – doch auch der Profi vom FC Arsenal verpasste das Saisonende verletzt. Wahrscheinlich ist, dass Löw und Torwarttrainer Andreas Köpke Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt nominieren, der schon beim der WM 2018 als dritter Torhüter dabei war. Überraschungskandidaten sind Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim und Alexander Schwolow, der im Sommer von Freiburg zu Hertha BSC gewechselt ist.

Wann und wo spielt das DFB-Team überhaupt?