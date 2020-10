Ex-Nationalspieler Stindl und Kramer über DFB-Elf: "Wir haben viele Jungs, die große Spieler werden können"

Es ist schon ein paar Tage her, dass Christoph Kramer (29. März 2016) und Lars Stindl (27. März 2018) letztmals für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen sind. Trotzdem verfolgen die beiden Profis von Borussia Mönchengladbach die Geschehnisse rund um die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw nach wie vor sehr intensiv. Wenn am Mittwochabend (20.45 Uhr, RTL) in Köln also das deutsche Testspiel gegen die Türkei angepfiffen wird, werden beide auf dem heimischen Sofa Platz nehmen. "Die Nationalmannschaft ist einfach ein must-watch“, sagte der 12-malige Nationalspieler Kramer am Dienstagabend bei der SPORTBUZZER Network Light in der Strassenkicker Base in Köln-Mülheim. 2014 war der 29-Jährige mit der DFB-Auswahl in Brasilien Weltmeister geworden.