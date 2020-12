Bundestrainer-Ambitionen? Liverpool-Coach Jürgen Klopp stärkt Joachim Löw den Rücken

Bundestrainer Joachim Löw darf weitermachen. Nach der desaströsen 0:6-Pleite gegen Spanien hatte der DFB die Arbeit des 60-Jährigen auf den Prüfstand gestellt und war zu dem Schluss gekommen, dass der seit 2006 amtierende Löw weiterhin der richtige Mann an der Seitenlinie ist . Wer hätte auch sonst das nötige Format für den Posten, dürften sich viele Deutsche zuvor gefragt haben. Ein Name der dabei immer wieder kursiert: Liverpool-Coach Jürgen Klopp. Doch der Trainer des englischen Meisters hat angesprochen auf eine mögliche Löw-Nachfolge nun zunächst den aktuellen Bundestrainer gestärkt: "Die Menschen denken immer, der nächste Trainer macht es sofort besser. Dabei war Jogi Löw über viele Jahre extrem erfolgreich" , sagte Klopp der Welt am Sonntag.

Klopp: "0,0 Prozent Kritik" an Löw

Und Klopp traut Löw zu, dass er mit der Nationalmannschaft nach dem jüngsten Rückschlag und dem vorherigen Ausscheiden in der Gruppenphase bei der WM 2018 wieder in die Spur kommt: "Es gibt die Riesenchance, dass Jogi das Ding einfach dreht: Nächstes Jahr ist Europameisterschaft. Vielleicht gewinnt er oder kommt weit." Dass sich nach erfolgreichen Zeiten auch einmal unglücklichere Phasen einstellen, sei nur menschlich: "Keiner ist perfekt. Die meisten von uns sind relativ gut, und Jogi gehört bestimmt dazu", sagte Klopp und stellte klar: "Von mir gibt es 0,0 Prozent Kritik, weil ich dazu keinen Anlass sehe."

Der Champions-League-Sieger aus dem Vorjahr glaubt sogar, dass die jüngsten Misserfolge der DFB-Elf vom Bundestrainer womöglich einkalkuliert waren: "Es geht darum, manche Entwicklungen frühzeitig einzuleiten", erklärte Klopp den schleppenden Umbruch beim viermaligen Weltmeister . "Meistens ruckelt es am Anfang und später ist der große Effekt zu erkennen. Ich traue Jogi zu, dass es genau so geplant ist."

Dass Klopp nach der Löw-Ära selbst auf dem Bundestrainer-Posten landen könnte, hatte der frühere BVB-Coach in der Vergangenheit wiederholt nicht ausgeschlossen. "In Zukunft, vielleicht", sagte er mit Blick auf den Job zuletzt im November. Und im SPORTBUZZER-Interview im August hatte er angekündigt, nach dem Ende seiner Tätigkeit in Liverpool ein Jahr pausieren und sich danach fragen zu wollen, "ob ich den Fußball vermisse": "Wenn ich das verneine, dann war es das mit dem Trainer Jürgen Klopp." Der Vertrag des amtierenden Welttrainers an der Merseyside läuft noch bis 2024.