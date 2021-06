Letztes EM-Testspiel im Liveticker: Deutschland trifft auf Lettland

Joachim Löw will bei der EM-Generalprobe einen dominanten, kompakten und effektiven Auftritt der deutschen Nationalmannschaft sehen. "Wir müssen uns so präsentieren, dass sich der Gegner völlig an uns anpassen muss", sagte der Bundestrainer zur Testpartie am Montagabend (20.45 Uhr/RTL) gegen Außenseiter Lettland. Anzeige

Für den nach dem paneuropäischen Turnier scheidenden Löw ist es die letzte Möglichkeit, unter Wettkampfbedingungen einige personelle und taktische Varianten zu proben. "Natürlich geht es um das Einspielen. Aber ich plane auch einige Wechsel, weil es im Trainingslager sehr intensiv war", sagte der 61-Jährige. Am Tag nach der Partie gegen die Letten reist der gesamte DFB-Tross ins EM-Basisquartier im fränkischen Herzogenaurach. Am 15. Juni beginnt für das Löw-Team mit dem Vorrundenspiel in München gegen Frankreich das Turnier.

In Düsseldorf dürfen erstmals seit November 2019 bei einem Heimländerspiel auch Fans wieder im Stadion sein. Die fallende Inzidenz in der Corona-Pandemie ermöglicht 1.000 Zuschauern den Eintritt. Der DFB hat einen Teil der Tickets an Helferinnen und Helfer in den Impfzentren vergeben.

