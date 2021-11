Erstes DFB-Training nach Corona-Chaos mit Mini-Kader - Tah und ter Stegen blieben im Hotel

Mit einem corona-bedingt ausgedünnten Kader startete Hansi Flick in die Länderspielwoche. 20 Nationalspieler begrüßte der Bundestrainer am Dienstagnachmittag auf auf dem Trainingsplatz neben der Wolfsburger VW-Arena. Am Montagabend waren es noch 28 Spieler, die sich im Teamhotel eingefunden hatten

Neben den abgereisten Süle, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Karim Adeyemi fehlten Abwehrspieler Jonathan Tah und Torwart Marc-André ter Stegen, die wegen individueller Belastungssteuerung im Hotel geblieben waren . Der am Dienstag nachnominierte, aus Monaco anreisende Kevin Volland wird zudem erst im laufe des Abends in Wolfsburg erwartet.

Die Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) ihr letztes Heim-Länderspiel des Jahres gegen Liechtenstein. Am Sonntag folgt in Eriwan die Partie gegen Armenien (18.00 Uhr/RTL) zum Abschluss der WM-Qualifikation. Flick, der zudem auf Florian Wirtz und Nico Schlotterbeck (beide muskuläre Probleme) verzichten muss, nominierte am Dienstag die Wolfsburger Maximilian Arnold und Ridle Baku sowie Volland nach. Bereits am Montag war Tah als Schlotterbeck-Ersatz nachnominiert worden.