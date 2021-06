Gnabry raus aus der Belastung, Klostermann verletzt: Zwei DFB-Stars fehlen beim Training

Am Mittwoch, dem Tag nach der 0:1-Niederlage gegen Weltmeister Frankreich, stand für das DFB-Team Regeneration auf dem Programm. Am Donnerstagvormittag bat Bundestrainer Joachim Löw dann die Mannschaft zur Vorbereitung auf das zweite Gruppenspiel gegen Portugal in Herzogenaurach auf den Platz. Nicht mit dabei waren Stürmer Serge Gnabry und Rechtsverteidiger Lukas Klostermann. Anzeige

Hofmann zurück im Training

Warum fehlte das Duo? DFB-Sprecher Jens Grittner: "Serge Gnabry ist wegen der Belastungssteuerung nicht auf dem Platz gewesen, er hat eine individuelle Einheit absolviert. Lukas Klostermann hat sich beim Training am Mittwoch eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen, er ist in Behandlung. Bei ihm wird individuell begutachtet, wie es weiter geht." Jonas Hofmann machte das Aufwärmprogramm mit den Teamkollegen mit, trainierte aber anschließend individuell.