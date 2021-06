Vor DFB-Abreise nach England: Nationalspieler Rüdiger und Gündogan beim Abschlusstraining dabei

Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan sind nach einer Pause am Sonntag wieder ins Training der deutschen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Bei der letzten Übungseinheit vor dem Flug zum EM-Achtelfinale nach London standen der Verteidiger vom FC Chelsea und der Mittelfeldspieler von Manchester City am Montag in Herzogenaurach wieder auf dem Platz. Allerdings war das Abschlusstraining im Adi Dassler Stadion nur die ersten 15 Minuten für die Medienvertreter geöffnet. Rüdiger hatte wegen einer Erkältung, Gündogan wegen einer Schädelprellung am Vortag mit dem Training ausgesetzt.

